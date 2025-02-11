Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

YooLife là mạng xã hội thực tế ảo tiên phong của Việt Nam, ứng dụng các công nghệ lõi như AI, IoT và VR360 vào xây dựng xã hội thông minh 4.0 với 03 trụ cột chính: Giải trí – MXH thực tế ảo tiên phong trên thế giới, dịch vụ – Trải nghiệm xã hội 3D 4.0 tiên phong trên thế giới, Công nghệ – Nền tảng số mở AIoT Platform tiên phong trên thế giới.
YooLife là mạng
xã hộ
Công việc:
- Xây dựng, triển khai và đánh giá các kế hoạch truyền thông thương hiệu.
- Phân tích thị trường, định vị thương hiệu, xác định insight của khách hàng mục tiêu.
- Dựa trên kết quả phân tích chuyển hoá thành kế hoạch phát triển thương hiệu cho sản phẩm.
- Phối hợp cùng bộ phận Growth Marketing giám sát và đánh giá các hoạt động marketing, quảng cáo, đảm bảo tính nhất quán giữa tính cách thương hiệu với sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của sản phẩm.
- Duy trì và phát triển bộ nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, giọng nói thương hiệu).
- Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch tiếp thị truyền thông thương hiệu.
- Xây dựng quy trình phát hiện và xử lý rủi ro truyền thông. Lên kế hoạch đối phó xử lý khủng hoảng truyền thông.
- Đảm bảo đối thoại nhất quán và minh bạch với các bên liên quan để bảo vệ thương hiệu.
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự trong bộ phận bao gồm: Content, Media, Design, Product Marketing.

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

