Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD

YooLife là mạng xã hội thực tế ảo tiên phong của Việt Nam, ứng dụng các công nghệ lõi như AI, IoT và VR360 vào xây dựng xã hội thông minh 4.0 với 03 trụ cột chính: Giải trí – MXH thực tế ảo tiên phong trên thế giới, dịch vụ – Trải nghiệm xã hội 3D 4.0 tiên phong trên thế giới, Công nghệ – Nền tảng số mở AIoT Platform tiên phong trên thế giới.

Công việc:

- Xây dựng, triển khai và đánh giá các kế hoạch truyền thông thương hiệu.

- Phân tích thị trường, định vị thương hiệu, xác định insight của khách hàng mục tiêu.

- Dựa trên kết quả phân tích chuyển hoá thành kế hoạch phát triển thương hiệu cho sản phẩm.

- Phối hợp cùng bộ phận Growth Marketing giám sát và đánh giá các hoạt động marketing, quảng cáo, đảm bảo tính nhất quán giữa tính cách thương hiệu với sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược của sản phẩm.

- Duy trì và phát triển bộ nhận diện thương hiệu (logo, màu sắc, giọng nói thương hiệu).

- Đo lường và báo cáo hiệu suất của tất cả các chiến dịch tiếp thị truyền thông thương hiệu.

- Xây dựng quy trình phát hiện và xử lý rủi ro truyền thông. Lên kế hoạch đối phó xử lý khủng hoảng truyền thông.

- Đảm bảo đối thoại nhất quán và minh bạch với các bên liên quan để bảo vệ thương hiệu.

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự trong bộ phận bao gồm: Content, Media, Design, Product Marketing.