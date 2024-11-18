Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Nếu chưa có kinh nghiệm thì giai đoạn đầu sẽ làm quen qua các công việc như phiên dịch nội dung trao đổi giữa chuyên gia người Nhật và kỹ sư người Việt hay dịch - tài liệu cho dự án, làm trực tiếp trong các dự án, trao đổi với khách hàng qua mail, slack, zoom, hỗ trợ trưởng nhóm soạn thảo tài liệu... như 1 comter.

Tham gia dự án với các level cao dần có sự support của trưởng / phó nhóm.

Tiếp theo tham gia cùng nhóm người nhật ở công ty mẹ để làm việc với khách hàng cuối lấy yêu cầu, phân tích yêu cầu và thiết kế.

Khi đã có đủ kinh nghiệm để làm việc độc lập thì sẽ được làm việc trực tiếp với khách hàng cuối mà không cần đội ngũ người nhật bên công ty mẹ hỗ trợ nữa.

Lắng nghe và phân tích yêu cầu của khách hàng, để có thể đưa ra được các đề xuất cho sản phẩm phần mềm. Đồng thời từ những yêu cầu đó tạo những bản thiết kế cơ bản như Wireframe, sơ đồ di chuyển màn hình, sơ đồ luồng nghiệp vụ, mô tả màn hình vv

Tiếp nhận và quản lí định nghĩa yêu cầu từ phía Nhật Bản, qua đó truyền đạt cho team dự án.

Tiếp nhận và quản lí các câu hỏi Q&A từ phía team dự án.

Cùng với Techlead phía Việt Nam tham gia vào quá trình xây dựng giải pháp (Solution Architecture) để giải quyết các vấn đề và yêu cầu của client.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Nhật ở mức level cao. Kĩ năng truyền đạt tốt

Tốt nghiệp đại học có tư duy logic tốt. Kỹ năng logic và xử lý vấn đề tốt

Ham học hỏi và có khả năng học kiến thức mới nhanh.

Chủ động trong công việc và biết cách xử lý tốt tình huống, đối ứng được đa nhiệm (nhiều task một lúc )

Có khả năng làm việc độc lập

Từng làm vị trí tương đương là 1 lợi thế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: MS Words, Excel, Power Point

Tại CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội:

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội trở thành key person của công ty.

Career path rõ ràng. Từ vị trí BA có thể phát triển lên vị trí PM, BrSE

Được thực hiện review kết quả công việc và xét tăng lương 6 tháng một lần.

Xét thưởng theo kết quả dự án và nhận xét từ khách hàng.

Được tham gia vào các khoá đào tạo IT basic của công ty và có thể được tham gia khóa đào tạo về PMP

Được tham gia vào những buổi chia sẻ kinh nghiệm, seminar về công nghệ hàng tuần của công ty.

Được tham gia du lịch cùng công ty, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp phí gửi xe ở tòa nhà.

Được trợ cấp nuôi con nhỏ.

Được công ty trợ cấp các chứng chỉ quốc tế phục vụ cho công việc.

Ngày nghỉ:

Nghỉ thứ bảy & chủ nhật, nghỉ Tết, nghỉ phép, và các ngày nghỉ được quy định trong Luật lao động Việt Nam.

Được nghỉ thêm một số ngày lễ của Nhật.

Đặc biệt ngoài ngày nghỉ phép theo quy định trong năm, nhân viên được thêm ngày nghỉ trong tháng sinh nhật, đối với nhân viên nữ được hưởng ưu đãi đặc biệt cho ngày 8/3 và 20/10 Lương & hợp đồng làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM

