Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH TAMRON OPTICAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 550 USD

Mức lương 450 - 550 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LÔ 69B VÀ 70A KHU CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI, MAI ĐÌNH, SÓC SƠN, HÀ NỘI

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 450 - 550 USD

- Dịch tài liệu, Email, báo cáo

- Làm các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên

Với Mức Lương 450 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 23 trở lên.

- Tốt nghiệp CD, DH chuyên ngành ngoại ngữ, kinh tế....

- Trình độ Tiếng Nhật N3 trở lên hoặc HSK5 trở lên

- Sử dụng được word, excel. Chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, từng làm việc trong các nhà máy chế xuất.

Những điều cần lưu ý

- Mức lương dao động từ 450 ~ 550 USD tùy vị trí kinh nghiệm (có thể thỏa thuận)

- Hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 16/04/2025 đến hết ngày 16/05/2025. Ưu tiên CV nộp sớm

- Công ty chỉ liên hệ với những ứng viên đạt tiêu chuẩn.

- Có xe đưa đón từ Nội thành Hà Nội cho CBCNV và ứng viên đến tham gia phỏng vấn, tại các điểm đón:

Nhà văn hóa quận Thanh Xuân - Ngõ 32 Đỗ Đức Dục - Cổng ĐH Quốc gia HN - Bến xe Nam Thăng Long – Dọc cầu Thăng Long – Tamron

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.