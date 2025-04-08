Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 1 - 15 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chức danh: Phiên dịch Tiếng Trung và xúc tiến hợp tác, đầu tư
1. Công việc theo chức năng, nhiệm vụ
- Lập kế hoạch, triển khai xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá sản phẩm: Bất động sản khu công nghiệp của Công ty tại Dự án Khu công nghiệp và Phi thuế quan tại Lạch Huyện, Hải Phòng, và các Dự án Khu công nghiệp tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội …
- Triển khai xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án, nhà máy sản xuất, dịch vụ về công nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo, pin lưu trữ, nhiên liệu mới, hạ tầng giao thông (đường sắt, cảng nước sâu …), lĩnh vực Logistics, Trạm kiểm dịch tại cửa khẩu, Kho vận, ngoại quan, ….. của Công ty với các Nhà đầu tư, Tập đoàn kinh tế, Tổ chức khoa học kỹ thuật, Viện nghiên cứu lớn, quy mô quốc tế.
- Tham gia điều phối, hợp tác quốc tế thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng và tư vấn chuyển giao các công nghệ tiên tiến trên thế giới vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất, chăm sóc sức khỏe y tế, chế tạo vật liệu mới, khoa học dữ liệu (Big Data), lưới điện thông minh, lưu trữ điện năng …
- Trực tiếp tham gia đàm phán, trao đổi, phiên dịch với các khách hàng tiềm năng để thúc đẩy việc hợp tác, xúc tiến đầu tư.
- Đề xuất và triển khai các chương trình, kế hoạch giới thiệu về các dự án, sản phẩm mới của Công ty, tổ chức tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm hợp tác đầu tư của Công ty.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings

Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

