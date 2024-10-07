Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31, Liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê , La Khê, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, giải pháp phần mềm của công ty cho khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Thực hiện các hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm và thương hiệu công ty

Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh

Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Tham gia các hội thảo, triển lãm công nghệ để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và phần mềm

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, năng động, sáng tạo trong công việc

Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc năng động

Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc hiệu quả

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, Excel, PowerPoint

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được gia nhập vào đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, luôn khát khao kiến tạo những giá trị tích cực và bền vững cho xã hội.

Cơ hội thăng tiến không giới hạn lên những vị trí quan trọng của công ty. Chỉ cần thể hiện được năng lực và thái độ cầu tiến, phù hợp với văn hóa của công ty.

Mức lương: Không giới hạn theo năng lực. Thu nhập bao gồm lương cứng, lương thưởng hiệu suất, lương thưởng dựa theo kết quả kinh doanh của công ty và cá nhân.

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực IT

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường công nghệ năng động

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ làm việc từ xa (remote working)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.