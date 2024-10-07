Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 31, Liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê , La Khê, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực phần mềm và công nghệ thông tin
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, giải pháp phần mềm của công ty cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Thực hiện các hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm và thương hiệu công ty
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Tham gia các hội thảo, triển lãm công nghệ để giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và phần mềm
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, năng động, sáng tạo trong công việc
Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc năng động
Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc hiệu quả
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Word, Excel, PowerPoint

Được gia nhập vào đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, luôn khát khao kiến tạo những giá trị tích cực và bền vững cho xã hội.
Cơ hội thăng tiến không giới hạn lên những vị trí quan trọng của công ty. Chỉ cần thể hiện được năng lực và thái độ cầu tiến, phù hợp với văn hóa của công ty.
Mức lương: Không giới hạn theo năng lực. Thu nhập bao gồm lương cứng, lương thưởng hiệu suất, lương thưởng dựa theo kết quả kinh doanh của công ty và cá nhân.
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực IT
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường công nghệ năng động
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ làm việc từ xa (remote working)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 298 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

