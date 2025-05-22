Tuyển Giáo viên Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 200000 Triệu

Mức lương 200000 - 200000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dewey School Tây hồ tây, đường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 200000 - 200000 Triệu

Thiết kế, phát triển và điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu và mục tiêu giáo dục.

Lập kế hoạch giảng dạy chi tiết theo từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với khung chương trình đã có sẵn.

Giảng dạy, quản lý lớp học và đảm bảo môi trường học tập an toàn, tích cực.

Đánh giá kết quả học tập, lập báo cáo định kỳ và hỗ trợ phát triển kỹ năng sống cho học sinh.

Tham gia họp chuyên môn, phối hợp với đồng nghiệp và phụ huynh trong phát triển chương trình giảng dạy.

Với Mức Lương 200000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học Sư phạm các ngành Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Lịch sử – Địa lý. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý, hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng Lịch Sử – Địa lý cấp THCS.

Trình độ chuyên môn:

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch Sử. Có kinh nghiệm giảng dạy cấp THCS, THPT.

Kinh nghiệm:

Kỹ năng: Làm việc độc lập và nhóm tốt, kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng:

Phẩm chất: Yêu thương trẻ em, trung thực, nhiệt huyết.

Phẩm chất:

Dạy 10 tiết/tuần

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp trẻ trung và năng động

Thu nhập cạnh tranh

Ăn trưa miễn phí tại trường.

Đào tạo, phát triển chuyên môn từ Hội đồng khoa học sư phạm của nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin