Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có.

Tư vấn, báo giá, đàm phán hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, xuất Nhập khẩu

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng như yêu cầu, tiến độ, chất lượng và chi phí theo hợp đồng

Theo dõi đơn hàng, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối các ngành Kinh tế ưu tiên chuyên ngành Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu hoặc chuyên ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có thể làm fulltime

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Có máy tính cá nhân để phục vụ công việc

Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: ăn trưa + gửi xe

Thưởng hiệu quả

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được xem xét thành nhân viên chính thức của công ty nếu yêu thích công việc và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, được học hỏi từ giám đốc và đồng nghiệp của công ty về các nghiệp vụ chuyên sâu.

Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin