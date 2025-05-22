Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam
- Hà Nội: Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có.
Tư vấn, báo giá, đàm phán hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, xuất Nhập khẩu
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng như yêu cầu, tiến độ, chất lượng và chi phí theo hợp đồng
Theo dõi đơn hàng, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có thể làm fulltime
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Có máy tính cá nhân để phục vụ công việc
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được xem xét thành nhân viên chính thức của công ty nếu yêu thích công việc và có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, được học hỏi từ giám đốc và đồng nghiệp của công ty về các nghiệp vụ chuyên sâu.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Nam
