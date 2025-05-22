Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAPOIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, toà CTM, số 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

CSKH: Theo dõi, sắp xếp lịch giao hàng phù hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch, làm báo giá.

Quản lý đơn hàng: tính toán số lượng đặt hàng, theo dõi, quản lý các đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo sản phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

Xử lý vấn đề phát sinh: Giải quyết các vấn đề liên quan đến giao hàng, chất lượng sản phẩm hoặc các vấn đề khác phát sinh trong quá trình mua hàng.

Báo cáo: Cập nhật số liệu báo cáo, theo dõi công nợ/chi phí và làm đơn thanh toán cho mỗi lô hàng

Tốt nghiệp đại học, thành thạo 4 kỹ năng giao tiếp tiếng Trung.

Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, hoặc thu mua.

Ưu tiên có bằng hóa chất.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAPOIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross: 14.000.000-17.000.000vnd, lương tháng 13.

Được đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước.

Được nghỉ các ngày lễ 30/4 , 2/9, 1/1... theo quy định nhà nước.

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAPOIN VIỆT NAM

