Tuyển Kế toán nội bộ Hộ Kinh Doanh Trà Quán Bách Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 12 ngõ 192 tam trin, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo quy định của công ty.

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác kế toán.

Lập báo cáo kế toán định kỳ, đảm bảo chính xác và kịp thời.

Cập nhật, quản lý chứng từ kế toán và các tài liệu liên quan.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Tham gia vào các công việc khác của bộ phận kế toán khi được yêu cầu.

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi nhập liệu.

Hỗ trợ công tác kiểm kê, kiểm toán định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán nội bộ.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản, quy định về kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin chính xác.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, …).

Am hiểu về thuế và các quy định liên quan là một lợi thế.

Tại Hộ Kinh Doanh Trà Quán Bách Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Trà Quán Bách Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.