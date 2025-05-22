Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 428 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập kế hoạch truyền thông marketing

Quản trị nội dung

Thực hiện các chiến dịch truyền thông, marketing, kiểm soát chi phí và hiệu quả

Quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông

Kiểm soát hoạt động quảng cáo

Xây dựng và phát triển thương hiệu

Báo cáo thường xuyên và định kỳ

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ Marketing online

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN Thì Được Hưởng Những Gì

