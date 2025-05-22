Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 428 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lập kế hoạch truyền thông marketing
Quản trị nội dung
Thực hiện các chiến dịch truyền thông, marketing, kiểm soát chi phí và hiệu quả
Quản lý nội dung trên các nền tảng truyền thông
Kiểm soát hoạt động quảng cáo
Xây dựng và phát triển thương hiệu
Báo cáo thường xuyên và định kỳ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ Marketing online
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIETSUN Thì Được Hưởng Những Gì
