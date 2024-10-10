Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà OCB, 117 - 119 Bạch Đằng, P.15, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc phân tích và thiết lập cửa hàng mới, bao gồm việc tìm kiếm địa điểm, thương lượng và làm việc với chủ nhà.

Xây dựng đội ngũ và thiết lập cấu trúc cho bộ phận.

Quản lý doanh số bán hàng, dự án mở cửa hàng mới, và theo dõi mục tiêu doanh số hàng tháng, quý và năm.

Phân tích dữ liệu tiêu dùng, hành vi và xu hướng để tạo ra dự báo / kế hoạch bán hàng phù hợp.

Quản lý hoạt động hàng ngày của cửa hàng, kiểm soát chi phí, đào tạo và đánh giá hiệu suất nhân viên.

Phân tích xu hướng mua sắm của người tiêu dùng và dự đoán xu hướng thời trang tương lai.

Phân tích hiệu suất cửa hàng và quản lý hàng tồn kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong mảng quản lý bán lẻ (Ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu, thời trang, trang sức, mỹ phẩm,...)

Tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc chứng chỉ tương đương

Nhạy bén với thị trường Bán lẻ

Khả năng lập chiến lược để tăng doanh thu - lợi nhuận cho khu vực

Quản lý đội nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương thưởng đầy đủ, rõ ràng.

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

Phép năm: 12 ngày / năm.

Hỗ trợ 100% tiền gửi xe.

Happy Hour: toàn thể nhân viên được về sớm 01 tiếng vào chiều thứ năm hàng tuần.

Mua hàng nội bộ với chính sách ưu đãi hàng tháng.

Nhận quà vào ngày sinh nhật theo chính sách cho từng cấp bậc.

Hoạt động ngoại khóa thường xuyên: bóng đá, cầu lông, chạy bộ…

Được cân nhắc áp dụng chính sách cống hiến khi gắn bó từ 5 năm trở lên.

Tham gia du lịch công ty kết hợp các hoạt động xây dựng đội nhóm.

Làm việc trong môi trường hoà đồng, không rào chắn, được tiếp nhận đầy đủ hướng dẫn từ đồng nghiệp và quản lý cấp trên.

Thường xuyên tổ chức những lớp đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng, tư duy lãnh đạo...với mong muốn bạn phát triển cùng MIA.vn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL

