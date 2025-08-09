Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETHAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116/18 Thiên Phước, P.9, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng bài, tư vấn, giới thiệu sản phẩm công nghệ như máy in bill, camera, thiết bị bán hàng như máy Pos, máy quét mã vạch... đến khách hàng, đại lý (qua điện thoại, các kênh online như Zalo, Facebook, Tiktok, X...), chốt đơn đặt hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, phát triển mối quan hệ lâu dài, đẩy mạnh doanh số.

Hỗ trợ team trong các chiến dịch bán hàng sáng tạo, hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác liên quan đến khách hàng đang phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp trở lên các ngành thương mại, kinh doanh hoặc tương đương.

Đam mê các sản phẩm công nghệ, không ngại đổi mới.

Có kinh nghiệm kinh doanh về sản phẩm camera, thiết bị bán hàng, máy in..., kiến thức về các kênh online là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETHAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trên 10 triệu/tháng – Thêm hoa hồng không giới hạn siêu hấp dẫn theo doanh số!

Thu nhập trên 10 triệu/tháng

Không chỉ tiêu KPI, không áp lực đi thị trường – thoải mái phát huy năng lực.

Không chỉ tiêu KPI

Cơ hội làm việc trong team sales trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo.

team sales trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo

Được hướng dẫn thêm kỹ năng, phát triển bản thân cùng công ty.

Môi trường làm việc thân thiện tại Viethas – công ty hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối hàng công nghệ, thiết bị bán hàng, camera, phần mềm, website.

Viethas

10 năm kinh nghiệm

hàng công nghệ, thiết bị bán hàng, camera, phần mềm, website

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETHAS

