Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Huy Cận, Phước Long B, TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc

Đảm bảo công tác kế toán, hành chính và vận hành văn phòng được thực hiện chính xác, kịp thời và minh bạch; hỗ trợ quản lý hoạt động bán trú mầm non; tuân thủ quy trình Sổ ba bước; phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động của trường diễn ra trôi chảy.

2. Nhiệm vụ chính

2.1. Công tác kế toán – tài chính

2.2. Công tác hành chính – văn phòng

2.3. Công tác bán trú mầm non

2.4. Công tác chăm sóc phụ huynh & tuyển sinh

2.5. Công tác truyền thông & báo cáo

2.6. Nhiệm vụ khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

4. Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp từ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính (có thể xem xét từ Trung cấp trở lên nếu kinh nghiệm phù hợp).

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc tương đương (ưu tiên môi trường giáo dục mầm non).

Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA) và Microsoft Excel.

Có kiến thức vững về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Luật Thuế hiện hành.

Tiếng Anh giao tiếp hoặc đọc – hiểu chứng từ là lợi thế.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, phân tích và báo cáo tốt; cẩn thận, trung thực, bảo mật thông tin.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp công việc tốt; chủ động học và sử dụng các phần mềm quản lý (Dotb/Schooly/Base We Work).

Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn Thì Được Hưởng Những Gì

5. Quyền lợi

Mức lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

KPI thưởng từ 2.000.000 VNĐ / tháng trở lên.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm; nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

Chế độ ưu đãi học phí cho con theo thâm niên công tác.

Hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng.

Đào tạo nội bộ về phần mềm quản lý trường học và kỹ năng hành chính – truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục quốc tế Wonderlearn

