Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 118B Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Gọi điện tư vấn cho khách hàng các khóa tiếng anh do công ty tổ chức.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, phản hồi những ý kiến của khách hàng về các chương trình đơn vị đang triển khai.
- Chốt đơn khóa học, phối hợp kế toán hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán học phí.
- Báo cáo công việc và tham gia các chương trình đào tạo của công ty.
- Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích về bán hàng, sale, kinh doanh
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, sử dụng các công cụ văn phòng thành thạo.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tự tín, tư vấn qua điện thoại dễ mến thân thiện.
Trung thực, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi kiến thức, có tham vọng và mục tiêu thăng tiến.
Có máy tính laptop.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng 100% Lương Cứng: 5 - 7 triệu + %hoa hồng + thưởng. THU NHẬP: 11 - 15 M/tháng thưởng nóng, thưởng tháng.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, vui vẻ. Tạo điều kiện phát huy tối đa mọi năng lực của bản thân. Nhất là sức sáng tạo của gen Z.
Được đào tạo kiến thức về sản phẩm, dịch vụ bài bản chuyên nghiệp.
Được tham gia các khóa đỉnh cao về Marketing và bán hàng tại trường doanh nhân HBR
Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí do công ty tổ chức.
Có cơ hội thăng tiến với lộ trình công danh rõ ràng, công bằng với lòng nhiệt tình và sự cống hiến của bản thân.
Đóng bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
