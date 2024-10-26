Tuyển Chăm sóc khách hàng App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Chăm sóc khách hàng App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, 25 Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng và đối tác có nhu cầu cài đặt và sử dụng Ứng dụng Sben (làm việc tại văn phòng).
- Thực hiện các cuộc gọi ra để tư vấn, phát triển khách hàng, đối tác theo dữ liệu được phân bổ từ Công ty.
- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi riêng biệt dành cho khách hàng, đối tác để thúc đẩy nhu cầu.
- Chăm sóc khách hàng, đối tác hiện hữu của Công ty.
- Sử dụng phần mềm của công ty để kiểm tra, hỗ trợ, giúp đỡ chất lượng công việc của các đối tác sử dụng ứng dụng Sben.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng, Tư vấn, Sales hoặc Telesales 1 năm trở lên.
- Có kỹ năng bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt.
- Biết sử dụng Excel, Word
- Thái độ làm việc cầu tiến, nhiệt tình, năng động, trung thực.

Tại App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 triệu/tháng + % doanh thu => Thu nhập trung bình đảm bảo từ 10 - 14 triệu đồng/tháng
- Làm việc tại công ty công nghệ, được học hỏi, đào tạo những kiến thức mới, những kiến thức thực tế, các kỹ năng mềm hoàn toàn miễn phí.
- Được cấp máy tính, điện thoại phục vụ công việc
- Văn phòng View 360 độ, nhìn ra thành phố bầu trời tươi đẹp, góc nhìn rộng để bạn có thể tự do sáng tạo, giải toả bớt áp lực bởi công việc lúc nào cũng dồn dập khách hàng.
- KPIs công việc rõ ràng, cụ thể, năng lực sẽ thấy rõ trong hành động, mức thăng tiến, mức lương minh bạch để bạn có thể phấn đấu.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước (Các ngày lễ Quốc gia, ốm đau, thai sản, cưới hỏi....).
- Có cơ hội Tham gia các khóa học nâng cao năng lực và phát triển nghiệp vụ.
- Là nơi để bạn thoả sức sáng tạo, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Ban Lãnh đạo tạo điều kiện tốt nhất để bạn có nhiều cơ hội phát triển bản thân và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

App Sben - Công ty TNHH GOHIHEI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà Thảo Điền, số 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

