Tuyển Chăm sóc khách hàng CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Chăm sóc khách hàng

- Tư vấn, giải đáp thông tin về các sản phẩm dịch vụ Gtel Mobile cung cấp tới khách hàng thông qua điện thoại tại tổng đài, email, zalo, chat.

- Đưa ra các đề xuất dựa trên những ý kiến đóng góp từ phía khách hàng nhằm xây dựng kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, duy trì thuê bao.

- Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng chủ động.

Trả lời khách hàng

- Cung cấp thông tin, xử lý các yêu cầu sự cố cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.

- Ghi nhận, cập nhật thông tin, chuyển các yêu cầu của khách hàng đến các bộ phận chức năng theo đúng quy trình.

- Tiến hành thu thập và ghi nhận những phản ánh đóng góp của khách hàng để phân tích nhằm cải thiện quy trình, sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc và giải đáp khách hàng

Chăm sóc và duy trì khách hàng

- Tiến hành gọi ra chăm sóc khách hàng chủ động để duy trì kết nối, giảm rời mạng như: các chương trình về: gọi điện khảo sát khách hàng, chào mừng KH mới lên kênh, cập nhật thông tin và hồ sơ khách hàng theo yêu cầu của cấp quản lý.

- Thực hiện bán hàng qua điện thoại và khảo sát nhu cầu của khách hàng theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp, chứng chỉ:

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng tiếng Anh giao tiếp thành thạo.

Kinh nghiệm, kỹ năng và các yêu cầu khác:

- Có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt, biết cách thuyết phục khách hàng.

- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói lắp, không nói giọng địa phương.

- Nhiệt tình, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Đoàn kết, thân thiện trong giao tiếp, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc.

- Có thể làm việc theo ca luân phiên.

Quyền Lợi

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội học hỏi, thăng tiến.

- Tham gia đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Được hưởng đầy đủ mọi chế độ theo luật Lao động.

- Trợ cấp và thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

