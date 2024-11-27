Tuyển Chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH PHỤC LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà VTC - 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nắm thông tin cơ bản về dịch vụ và sản phẩm

Gọi điện theo dõi liệu trình KH trị liệu tại cơ sở , chủ động đề xuất phương án nâng cao trải nghiệm KH

Quản lý các data KH đã tới cơ sở, chịu trách nhiệm về doanh thu upsale tại cơ sở phụ trách.

Xử lý khiếu nại và các phản hồi liên quan tới KH

Báo cáo kết quả từng chỉ số liên quan tới khách hàng

Lên quy trình, kế hoạch CSKH cùng bộ phận Marketing, bác sĩ, quản lý cơ sở.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ tuổi từ 18 - 35 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Yêu cầu có kinh nghiệm tư vấn CSKH trong 1/4 lĩnh vực spa, thẩm mỹ, trị liệu, phòng tập.

kinh nghiệm tối thiểu 1 năm CSKH

Giao tiếp tốt, dễ nghe, giọng nói truyền cảm, lưu loát

Hoà đồng và có khả năng làm việc được với đội nhóm

Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 12.000.000 – 25.000.000 vnd/tháng

Trong đó: Lương cứng 7-10 triệu + hoa hồng upsale 3-5% + Thưởng kpi ngày,tuần,tháng

Thử việc 1 tháng hưởng 85 % lương cơ bản + hoa hồng upsale 3-5% + Thưởng kpi ngày,tuần,tháng

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Có lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn nếu có khát khao và năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH

