Tuyển Chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH PHỤC LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

HỘ KINH DOANH PHỤC LINH
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
HỘ KINH DOANH PHỤC LINH

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà VTC

- 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nắm thông tin cơ bản về dịch vụ và sản phẩm
Gọi điện theo dõi liệu trình KH trị liệu tại cơ sở , chủ động đề xuất phương án nâng cao trải nghiệm KH
Quản lý các data KH đã tới cơ sở, chịu trách nhiệm về doanh thu upsale tại cơ sở phụ trách.
Xử lý khiếu nại và các phản hồi liên quan tới KH
Báo cáo kết quả từng chỉ số liên quan tới khách hàng
Lên quy trình, kế hoạch CSKH cùng bộ phận Marketing, bác sĩ, quản lý cơ sở.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 18 - 35 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Yêu cầu có kinh nghiệm tư vấn CSKH trong 1/4 lĩnh vực spa, thẩm mỹ, trị liệu, phòng tập.
kinh nghiệm tối thiểu 1 năm CSKH
Giao tiếp tốt, dễ nghe, giọng nói truyền cảm, lưu loát
Hoà đồng và có khả năng làm việc được với đội nhóm

Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 12.000.000 – 25.000.000 vnd/tháng
Trong đó: Lương cứng 7-10 triệu + hoa hồng upsale 3-5% + Thưởng kpi ngày,tuần,tháng
Thử việc 1 tháng hưởng 85 % lương cơ bản + hoa hồng upsale 3-5% + Thưởng kpi ngày,tuần,tháng
+ hoa hồng upsale 3-5% + Thưởng kpi ngày,tuần,tháng
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Có lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn nếu có khát khao và năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH PHỤC LINH

HỘ KINH DOANH PHỤC LINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 75 phố Xã Đàn (Tầng 5), Phường Phương Liên, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

