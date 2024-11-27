Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 1 Dương Văn Cam, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Tư vấn bán hàng mảng điện tử điện lạnh, đồ gia dụng, đồ nội thất... chăm sóc khách hàng, giới thiệu tư vấn sản phẩm;

- Chịu trách nhiệm nhận, kiểm kê, đóng gói, dán tem,... và bảo quản sản phẩm, hàng hóa;

- Báo cáo với Trưởng ca nếu hàng hóa phát sinh vấn đề ngoài ý muốn để có phương án giải quyết;

- Đảm bảo hàng hoá tại quầy mình phụ trách phải đầy đủ: mã, loại, quy cách…;

- Nắm chắc kiến thức sản phẩm: quy cách, cách vận hành, thông tin, thông số,...;

- Vệ sinh quầy kệ thường xuyên;

- Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

- Thời gian làm việc: (Từ thứ 2 đến Chủ Nhật)

+ Ca 1: 8:00 - 15:00

+ Ca 2: 15:00 - 21:30

- Địa điểm làm việc: Số 1 Dương Văn Cam, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 25 đến 35;

- Có kinh nghiệm bán hàng điện máy: ti vi, tủ lạnh, máy giặt.... là lợi thế

- Trình độ THPT trở lên.

Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng doanh số cao. 6.000.000 + Doanh số + Thưởng lên đến 15tr/tháng. Tổng Thu Nhập dao động từ 8 - 20 Triệu

- Được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Được đào tạo trước khi làm việc

- Thưởng lễ Tết + tháng 13.

- Du lịch + teambuilding hàng năm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức

