Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức
- Hồ Chí Minh:
- số 1 Dương Văn Cam, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Tư vấn bán hàng mảng điện tử điện lạnh, đồ gia dụng, đồ nội thất... chăm sóc khách hàng, giới thiệu tư vấn sản phẩm;
- Chịu trách nhiệm nhận, kiểm kê, đóng gói, dán tem,... và bảo quản sản phẩm, hàng hóa;
- Báo cáo với Trưởng ca nếu hàng hóa phát sinh vấn đề ngoài ý muốn để có phương án giải quyết;
- Đảm bảo hàng hoá tại quầy mình phụ trách phải đầy đủ: mã, loại, quy cách…;
- Nắm chắc kiến thức sản phẩm: quy cách, cách vận hành, thông tin, thông số,...;
- Vệ sinh quầy kệ thường xuyên;
- Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
- Thời gian làm việc: (Từ thứ 2 đến Chủ Nhật)
+ Ca 1: 8:00 - 15:00
+ Ca 2: 15:00 - 21:30
- Địa điểm làm việc: Số 1 Dương Văn Cam, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm bán hàng điện máy: ti vi, tủ lạnh, máy giặt.... là lợi thế
- Trình độ THPT trở lên.
Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức Thì Được Hưởng Những Gì
- Được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Được đào tạo trước khi làm việc
- Thưởng lễ Tết + tháng 13.
- Du lịch + teambuilding hàng năm cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức
