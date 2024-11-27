Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 1 Dương Văn Cam, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tư vấn bán hàng mảng điện tử điện lạnh, đồ gia dụng, đồ nội thất... chăm sóc khách hàng, giới thiệu tư vấn sản phẩm;
- Chịu trách nhiệm nhận, kiểm kê, đóng gói, dán tem,... và bảo quản sản phẩm, hàng hóa;
- Báo cáo với Trưởng ca nếu hàng hóa phát sinh vấn đề ngoài ý muốn để có phương án giải quyết;
- Đảm bảo hàng hoá tại quầy mình phụ trách phải đầy đủ: mã, loại, quy cách…;
- Nắm chắc kiến thức sản phẩm: quy cách, cách vận hành, thông tin, thông số,...;
- Vệ sinh quầy kệ thường xuyên;
- Báo cáo công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.
- Thời gian làm việc: (Từ thứ 2 đến Chủ Nhật)
+ Ca 1: 8:00 - 15:00
+ Ca 2: 15:00 - 21:30
- Địa điểm làm việc: Số 1 Dương Văn Cam, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25 đến 35;
- Có kinh nghiệm bán hàng điện máy: ti vi, tủ lạnh, máy giặt.... là lợi thế
- Trình độ THPT trở lên.

Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + thưởng doanh số cao. 6.000.000 + Doanh số + Thưởng lên đến 15tr/tháng. Tổng Thu Nhập dao động từ 8 - 20 Triệu
- Được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Được đào tạo trước khi làm việc
- Thưởng lễ Tết + tháng 13.
- Du lịch + teambuilding hàng năm cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức

Công Ty TNHH TM-DV Thủ Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1 Đường Dương Văn Cam, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

