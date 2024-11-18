Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4 - toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Là cầu nối phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác làm việc với khách hàng trước, trong và sau bán hàng:

+ Chuyên viên Hỗ trợ giao diện (OB Agent)

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: hỗ trợ khách thiết lập website/app (tùy chỉnh giao diện, trỏ tên miền...).

Tư vấn và đề xuất ý kiến giúp khách hàng thiết lập giao diện, cài đặt cửa hàng online (phương thức vận chuyển, thanh toán, liên hệ...)

Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.

+ Chuyên viên hỗ trợ vận hành (SA Agent)

Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty.

Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung.

Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành.

Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm / quản lý đội ngũ.

Phối hợp thực hiện các báo cáo dữ liệu theo phân công của trưởng nhóm / quản lý đội ngũ.

Phối hợp hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan hoặc phát sinh do quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRUNG THỰC, không ngại thử thách các task mới/ multi-task.

Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.

Kỹ năng vi tính văn phòng như word, excel, ppt,...

Kỹ năng quản trị thời gian

Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là 1 lợi thế.

Tiếng Anh tốt.

Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử.

Biết sử dụng các phần mềm/ công cụ thiết kế hình ảnh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương:

+ Chuyên viên hỗ trợ giao diện (Onboarding Agent): Cơ bản 8M gross+ commission.

+ Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): Cơ bản: 9M gross+ commission

BHXH, BHYT theo qui định nhà nước

Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.

Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.

4. Thông tin làm việc:

Working time/ Giờ làm việc: 9:00 đến 18:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghĩ t7, CN.

Place/ Địa điểm:

+ Lầu 12, Tòa nhà Vietjet Plaza, số 60A Trường Sơn, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM

+ Tầng 4 - toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

