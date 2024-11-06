Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Mức lương
85 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 85 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển nguồn học viên tiềm năng học đại học trực tuyến (Elearning) trên các nền tảng mạng xã hôi như Facebook, website....
- Hỗ trợ và phát triển đội ngũ cộng tác viên tuyển sinh cho các trường đại học mà công ty đang hợp tác
- Thiết kế ảnh và content hỗ trợ cho cộng tác viên truyền thông tuyển sinh.
- Thực hiện các công việc khác được quản lý giao.

Với Mức Lương 85 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 21-30
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên.
- Có kinh nghiệm telesale, biết về Marketing là một lợi thế.
- Yêu thích môi trường giáo dục và kinh doanh, có khả năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục.
- Chủ động trong công việc và có tinh thần trách nghiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 7 - 15 triệu, trong đó: Lương cứng (Thỏa thuận) + % Lương theo doanh số + phụ cấp khác, Thưởng tuần, tháng, lương tháng 13+...
- Được ký hợp đồng fulltime, hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định nhà nước hiện hành.
- Làm việc hành chính tại văn phòng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, cạnh tranh công bằng, ổn định, bền vững.
- Được quan tâm chu đáo về vật chất và tinh thần.
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý....
- Ứng viên xuất sắc sẽ được đào tạo lên các vị trí chuyên viên cấp cao và quản lý của Công ty
- Được làm việc với các Trường tốp 1 trong hệ thống đào tạo E-learning: Học viện tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Bưu chính Viễn thông...
- Được tham gia các khoá học về chăm sóc sức khỏe miễn phí do công ty tổ chức.
- Thường xuyên được đi du lịch, team building. Được nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

