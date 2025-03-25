Tuyển Bếp trưởng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 26 - 30 Triệu

Mức lương 26 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 26 - 30 Triệu

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động bếp, đảm bảo chất lượng món ăn theo tiêu chuẩn nhà hàng.

Xây dựng, phát triển thực đơn, sáng tạo món ăn mới phù hợp với phong cách nhà hàng.

Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, định lượng suất ăn, giảm hao hụt và lãng phí.

Giám sát và đảm bảo quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên bếp nâng cao tay nghề, tuân thủ quy trình làm việc.

Phối hợp với bộ phận mua hàng để đảm bảo nguyên liệu luôn tươi mới và đầy đủ.

Kiểm tra và bảo trì trang thiết bị bếp, đảm bảo an toàn lao động.

Báo cáo công việc và đề xuất cải tiến hoạt động bếp với Quản lý Vận hành.

Với Mức Lương 26 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm trở lên kinh nghiệm bếp, bếp trưởng.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng, khách sạn cao cấp (F&B/Hospitality).

Thành thạo kỹ thuật chế biến món ăn, hiểu biết sâu về ẩm thực và dinh dưỡng.

Có kỹ năng quản lý đội ngũ, đào tạo nhân viên bếp.

Am hiểu tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình vận hành bếp.

Kỹ năng tổ chức, quản lý chi phí và kiểm soát nguyên vật liệu hiệu quả.

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm việc theo ca.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất kinh doanh.

Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách chung của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin