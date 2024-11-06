Tuyển Bếp trưởng Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 24 - 30 Triệu

Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Mức lương
24 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Đỗ Sĩ Họa, Đảo Rều, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 24 - 30 Triệu

+ Kiểm tra tình trạng nhân sự, triển khai công việc trong ca làm việc.
+ Kiểm tra hàng hóa đầu ca làm việc.
+ Kiểm soát quá trình nhân viên chế biến để đảm bảo chất lượng món ăn.
+ Trực tiếp chế biến món ăn khi cần thiết và kiểm tra chất lượng món ăn trước khi chuyển ra phục vụ.
+ Kiểm tra lưu mẫu thực phẩm, các checklist, biểu mẫu.
+ Kiểm tra hạn sử dụng, kiểm tra chất lượng các loại thực phẩm nhập xuất trong ngày.
+ Đào tạo chuyên môn cho nhân viên theo đúng kế hoạch.
+ Kiểm tra nhân viên vệ sinh trong khu vực làm việc, vệ sinh các dụng cụ dùng trong bếp.
+ Kiêm tra nhân viên thực hiện việc vệ sinh kho bãi.
+ Cập nhật số lượng nhập, xuất, tồn hàng hóa.
+ Kiểm tra và lên kế hoạch order hàng.
+ Phân lịch làm việc cho nhân viên.
+ Đánh giá chất lượng công việc của tất cả các nhân viên hàng ngày
+ Đề xuất việc hủy thực phẩm không đảm bảo chất lượng
+ Báo cáo xin ý kiến cấp trên về các vấn đề bất thường, vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền quyết định.

Với Mức Lương 24 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tầm nhìn và tư duy chiến lược;
Hành động hướng đến kết quả; Xây dựng đội ngũ và nuôi dưỡng tài năng; Sáng tạo, đổi mới và dẫn dắt sự thay đổi
Quản lý hàng hóa - thực phẩm; Quản lý sơ chế và tài sản; Quản lý chất lượng món ăn và ATTP; Quản lý vệ sinh khu vực bếp
Tối thiểu từ 5 - 7 năm kinh nghiệm về quản lý hàng hóa - thực phẩm, quản lý sơ chế & tài sản, quản lý vệ sinh bếp, 2 - 3 năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng món ăn, an toàn thực phẩm

Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng và các chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.
Bảo hiểm: Ngoài BHYT,BHXH, BHTN theo Luật Lao động, Người lao động được tham gia gói bảo hiểm ưu việt theo chế độ Tập Đoàn
Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool, Vinfast ...
Lương thưởng tháng 13, và các dịp Lễ tết.
Du lịch: Team building hàng năm; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội làm việc & đào tạo trong mồi trường chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Chi Nhánh Quảng Ninh- Công Ty Cổ Phần Vinpearl

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đảo Rều, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

