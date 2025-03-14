Tuyển Chứng khoán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Chứng khoán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chứng khoán Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Theo dõi các diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính, xu hướng ngành và hiệu suất của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phân tích thị trường cổ phiếu, quỹ đầu tư, trái phiếu và các công cụ tài chính khác, cung cấp báo cáo chuyên sâu và toàn diện.
Đánh giá biến động thị trường, thanh khoản và dòng vốn quốc tế, xác định cơ hội đầu tư và rủi ro tiềm ẩn.
Theo dõi các ngành tiềm năng, IPO và thay đổi chính sách, đề xuất các cơ hội đầu tư phù hợp.
Thực hiện phân tích ngành, đánh giá quy mô thị trường, mức độ cạnh tranh và tiềm năng phát triển của từng lĩnh vực.
Nghiên cứu tình hình tài chính doanh nghiệp, xây dựng báo cáo định giá doanh nghiệp dựa trên dữ liệu thực tế.
Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, quỹ đầu tư, tổ chức nghiên cứu và cơ quan quản lý tài chính để đảm bảo tiếp cận thông tin đầy đủ và kịp thời.
Tham gia các hội nghị ngành, khảo sát thị trường, cập nhật những thay đổi mới nhất trên thị trường chứng khoán.
Theo dõi và phân tích các quy định pháp lý liên quan đến thị trường vốn và chứng khoán tại Việt Nam, đảm bảo các nghiên cứu và đề xuất tuân thủ khung pháp lý hiện hành.
Đánh giá tác động của các chính sách tài chính, hỗ trợ công ty xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp với yêu cầu pháp lý.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Đầu tư, Thống kê hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường chứng khoán hoặc phân tích đầu tư, am hiểu về hệ thống thị trường vốn và cơ quan quản lý tài chính tại Việt Nam. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư hoặc quỹ đầu tư.
Thành thạo các phương pháp phân tích thị trường chứng khoán, nghiên cứu ngành, định giá cổ phiếu và đầu tư tài chính.
Có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô, xây dựng mô hình tài chính và thực hiện nghiên cứu thị trường.
Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích tài chính như Bloomberg, Reuters, TradingView, có khả năng viết báo cáo nghiên cứu chuyên sâu.
Thành thạo tiếng Trung, có khả năng đọc hiểu và viết báo cáo tài chính bằng tiếng Trung.
Có kỹ năng tổng hợp thông tin và viết báo cáo xuất sắc, trình bày rõ ràng các kết luận phân tích thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.
Đóng bảo hiểm xã hội dựa trên toàn bộ mức lương gộp.
Tuân thủ đầy đủ Luật lao động Việt Nam, bao gồm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8. tòa nhà 34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

