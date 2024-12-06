Tuyển Chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN ĐẶC BIỆT AL2SHARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN ĐẶC BIỆT AL2SHARE
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 415 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Chứng khoán Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Cập nhật và cung cấp thông tin đầy đủ về thị trường vàng, chứng khoán.
Chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản và tư vấn danh mục đầu tư cho khách hàng vàng, chứng khoán, ngoại hối.
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Thực hiện lệnh giao dịch và quản lý tài khoản được giao.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, hoặc đang là sinh viên năm 3, 4 Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán và các nghành kinh tế liên quan.
Có kiến thức về thị trường tài chính và chứng khoán là một lợi thế. Hoặc có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan như: kinh doanh, bảo hiểm, bất động sản, tài chính/ ngân hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt và thuyết phục.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Trung thực, nhiệt tình, nhiệt huyết, ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có laptop
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN ĐẶC BIỆT AL2SHARE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cứng (6.000.000 -10.000.000 VNĐ) + hoa hồng + phụ cấp xăng xe + điện thoại (Lương, thưởng theo doanh số tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc). Thu nhập sau 1 năm từ 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ. Có thể nhanh hơn theo năng lực ứng viên.
Chế độ phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của nhà nước và các chế độ khác của Công ty. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao, các chương trình team work..
Được làm việc với cộng đồng đầu tư lớn mạnh với nhiều mối quan hệ, tài chính mạnh; Được tài trợ kinh phí tham gia các khóa học về đầu tư tài chính cơ bản; Được tham gia đào tạo chuyên sâu.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, đồng nghiệp thân thiện và vui vẻ. Hỗ trợ đào tạo các bạn thực tập sinh chưa có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN ĐẶC BIỆT AL2SHARE
