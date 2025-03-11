Tuyển Chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN KOLIA PHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Thực hiện nghiên cứu, phân tích vĩ mô và doanh nghiệp theo yêu cầu của trưởng phòng

Tư vấn chuyên môn về chuyên ngành được phân công

Hỗ trợ team TVĐT thiết kế danh mục đầu tư cho khách hàng

Có kinh nghiệm đầu tư tại thị trường chứng khoán tối thiểu 3 năm, kinh nghiệm nghiên cứu phân tích vĩ mô/doanh nghiệp tối 2 năm.

Tốt nghiệp đại học top đầu khối ngành kinh tế, tài chính

Đam mê về đầu tư, đặc biệt là chứng khoán

Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên có tiếng Anh đọc hiểu tốt

Siêng năng, nhiệt huyết, ham học hỏi

Ưu tiên ở Hà Nội

Lương cứng + Thưởng (Thỏa thuận)

Quy trình đào tạo bài bản, sẽ có quản lý hướng dẫn công việc trong thời gian đầu tiên làm quen với văn hóa, môi trường công việc.

Được tiếp cận các thông tin, báo cáo phân tích của các định chế tài chính lớn tại Việt Nam

Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành

Địa điểm làm việc: Remote 80%, thời gian làm việc linh hoạt

