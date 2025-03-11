Tuyển Chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN KOLIA PHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KOLIA PHAN
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Chứng khoán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng khoán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOLIA PHAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chứng khoán Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nghiên cứu, phân tích vĩ mô và doanh nghiệp theo yêu cầu của trưởng phòng
Tư vấn chuyên môn về chuyên ngành được phân công
Hỗ trợ team TVĐT thiết kế danh mục đầu tư cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đầu tư tại thị trường chứng khoán tối thiểu 3 năm, kinh nghiệm nghiên cứu phân tích vĩ mô/doanh nghiệp tối 2 năm.
Tốt nghiệp đại học top đầu khối ngành kinh tế, tài chính
Đam mê về đầu tư, đặc biệt là chứng khoán
Kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên có tiếng Anh đọc hiểu tốt
Siêng năng, nhiệt huyết, ham học hỏi
Ưu tiên ở Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOLIA PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng (Thỏa thuận)
Quy trình đào tạo bài bản, sẽ có quản lý hướng dẫn công việc trong thời gian đầu tiên làm quen với văn hóa, môi trường công việc.
Được tiếp cận các thông tin, báo cáo phân tích của các định chế tài chính lớn tại Việt Nam
Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia trong ngành
Địa điểm làm việc: Remote 80%, thời gian làm việc linh hoạt
Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOLIA PHAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOLIA PHAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 438 Đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

