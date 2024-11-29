Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà số 58, đường 2.3 KĐT Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Có kiến thức, nền tảng về xuất nhập khẩu, logistics.

Tìm kiếm khách hàng công ty Xuất nhập khẩu có nhu cầu sử dụng dịch vụ ở thị trường Trung - Việt để giới thiệu dịch vụ vận chuyển đường bộ, thủ tục hải quan, dịch vụ khác liên quan.

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu ủy thác xuất nhập hàng quốc tế.

Chào giá cho khách hàng, thương lượng, đàm phán với khách hàng về giá cả và các điều khoản trong hợp đồng.

Phát triển doanh số và thị trường theo chiến lược đề ra của công ty.

Theo dõi tiến độ, cập nhật tình trạng, phối hợp xử lý lô hàng theo đúng yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sales.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tư vấn, sales, chăm sóc khách hàng mảng Logistics, Xuất Nhập Khẩu Thị trường Trung - Việt

Hiểu biết về các trang thương mại điện tử Trung Quốc (Alibaba, Taobao, 1688) là 1 lợi thế.

Ưu tiên ứng viên biết tiêng Trung là một lợi thế

Nam: độ tuổi 23-30 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Yêu thích công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng, không nói ngọng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao.

Cầu tiến, đam mê công việc.

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30), nghỉ trưa 12:00- 13:30

Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 - 20.000.000 VND +KPI

Bao cơm trưa tất cả ngày làm việc theo quy định

Team building 1 lần/1 năm.

Thưởng các ngày lễ theo quy định + tháng thứ 13.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS

