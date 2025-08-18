Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA
- Hà Nội: Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng tận xưởng bên Trung Quốc.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
- Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.
- Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính.
- Tư vấn tìm nguồn hàng phong phú cho khách hàng từ các shoρ Trung Quốc
- Lập báo giá cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện đơn hàng
- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Phòng mua hàng + Phòng chăm sóc KH) để đảm báo tiến trình đơn hàng được hoàn thiện
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tinh thần chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có mục đích định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
- Có Latop/máy tính cá nhân
- Không Yêu Cầu Tiếng Trung.
- Độ tuổi từ 1990 đến 2002
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn.
- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Nhân viên thử việc được đào tạo bài bản.
- Các hoạt động team building, du lịch, workout: Công ty hỗ trợ 100%.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép năm, lương thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA
