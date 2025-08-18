Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhập hàng tận xưởng bên Trung Quốc.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.
- Tư vấn các giải pháp liên quan đến dịch vụ order hộ, vận chuyển hàng hoá trên sàn TMĐT 1688, taobao, alibaba.
- Xây dựng sự hiểu biết và mối quan hệ tốt với các khách hàng mục tiêu chính.
- Tư vấn tìm nguồn hàng phong phú cho khách hàng từ các shoρ Trung Quốc
- Lập báo giá cho khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện đơn hàng
- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Phòng mua hàng + Phòng chăm sóc KH) để đảm báo tiến trình đơn hàng được hoàn thiện

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệm về sale, telesale, tư vấn trên 6 tháng (sẽ được đào tạo cụ thể khi làm việc).
- Tinh thần chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có mục đích định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc.
- Có Latop/máy tính cá nhân
- Không Yêu Cầu Tiếng Trung.
- Độ tuổi từ 1990 đến 2002

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10tr đến 30 triệu (Lương cứng 5tr+ Lương năng lực + Lương doanh số + Thưởng nóng ngày, tuần).
- Được học hỏi kinh doanh từ các chủ shop lớn.
- Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Nhân viên thử việc được đào tạo bài bản.
- Các hoạt động team building, du lịch, workout: Công ty hỗ trợ 100%.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện
- Chế độ nghỉ Lễ, Tết, phép năm, lương thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LOGISTICS LÝ GIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

