Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH MTV Seven
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phối hợp lên ý tưởng, thiết kế các hình ảnh, video cho sản phẩm đăng bán trên sàn TMĐT (Amazon)
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo yêu cầu, phục vụ cho hoạt động truyền thông và kinh doanh của Công ty
Chỉnh sửa hình ảnh các sản phẩm đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu
Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế
Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về thiết kế đồ họa. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh/video: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effect,...).
Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy hình ảnh logic.
Có khả năng chịu được áp lực công việc và hoàn thiện sản phẩm đúng tiến độ.
Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết, làm việc nghiêm túc, ham học hỏi & tìm hiểu các kiến thức nhằm nâng cao chất lượng công việc.
Tại Công Ty TNHH MTV Seven Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000vnđ/ tháng – 15.000.000vnđ/tháng + Thưởng + Phụ cấp (gửi xe, ăn trưa)
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.
Hưởng đầy đủ chế độ (BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng t13, thưởng Lễ, Tết, du lịch...)
Được công ty cung cấp trà, bánh, hoa quả, ... free tại văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Seven
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
