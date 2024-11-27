Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp lên ý tưởng, thiết kế các hình ảnh, video cho sản phẩm đăng bán trên sàn TMĐT (Amazon)

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông theo yêu cầu, phục vụ cho hoạt động truyền thông và kinh doanh của Công ty

Chỉnh sửa hình ảnh các sản phẩm đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu

Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế

Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về thiết kế đồ họa. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh/video: Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effect,...).

Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy hình ảnh logic.

Có khả năng chịu được áp lực công việc và hoàn thiện sản phẩm đúng tiến độ.

Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết, làm việc nghiêm túc, ham học hỏi & tìm hiểu các kiến thức nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Tại Công Ty TNHH MTV Seven Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000vnđ/ tháng – 15.000.000vnđ/tháng + Thưởng + Phụ cấp (gửi xe, ăn trưa)

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.

Hưởng đầy đủ chế độ (BHXH, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng t13, thưởng Lễ, Tết, du lịch...)

Được công ty cung cấp trà, bánh, hoa quả, ... free tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Seven

