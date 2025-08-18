Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tư vấn các gói dịch vụ, set menu, chương trình tiệc, combo đặc biệt.

- Thúc đẩy doanh số từ upsell

- Chủ động liên hệ với khách cũ, khách đoàn để gợi ý đặt bàn/tiệc.

- Hợp tác với bộ phận Marketing để triển khai chương trình khuyến mãi.

- Giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và xử lý phản hồi.

- Duy trì mối quan hệ với khách cũ, đặc biệt là khách tiềm năng, khách VIP.

- Lập danh sách khách hàng ( đơn giản bằng Excel hoặc phần mềm

- Lập báo cáo doanh thu, số lượng khách quay lại, feedback định kỳ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, thân thiện.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí hostess, lễ tân, hoặc nhân viên sale F&B.

- Có khả năng thuyết phục, xử lý tình huống, chăm sóc khách VIP.

- Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Chịu áp lực doanh số, linh hoạt làm việc ca tối/cuối tuần.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành khối kinh tế, du lịch, nhà hàng - khách sạn

- Năng động, nhiệt tình, chịu khó.

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng bán hàng đàm phán, trình bày thuyết phục.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales về mảng du lịch, nhà hàng khách sạn

Tại CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-15 triêu/tháng

Thưởng hoa hồng theo doanh số

Thưởng lương 13

Độ tuổi: 22 - 40

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (sáng Thứ 7 Work from home)

Đồng nghiệp: Thân thiện; Hỗ trợ trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS

