Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xưởng Cà Phê Liên Việt Green. Số 5, ngõ 33 Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Kế toán tổng hợp & báo cáo

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, bảng cân đối kế toán.

Quản lý hệ thống sổ sách kế toán, đối chiếu số liệu với ngân hàng.

Kê khai và quyết toán các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN.

Theo dõi hợp đồng, thanh toán, và tham mưu giám đốc về dòng tiền – chi phí.

2. Kế toán bán hàng & công nợ

Ghi nhận doanh thu bán sỉ, bán lẻ; lập hóa đơn điện tử, theo dõi thu tiền.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả.

Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng hóa, thành phẩm.

Đối chiếu số liệu bán hàng với phần mềm; phối hợp với bộ phận sản xuất để kiểm soát chi phí.

3. Kế toán kho

Tiếp nhận, ghi chép chứng từ nhập – xuất kho; đối chiếu chứng từ và số lượng thực tế.

Theo dõi tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm, bao bì; lập báo cáo NXT.

Phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn.

Phối hợp kiểm kê kho, lập biên bản chênh lệch (nếu có); kiểm soát hàng hỏng, cận date, tái chế.

Tập hợp chi phí NVL cho đơn hàng sản xuất; hỗ trợ tính giá thành.

4. Kế toán giá thành sản xuất

Tính giá thành sản phẩm theo mẻ rang/đơn hàng.

Xác định kỳ tính giá thành (tháng/quý).

Lập Báo cáo giá thành sản xuất, phân tích biến động chi phí NVL – nhân công – SXC.

Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc để xác định giá bán, biên lợi nhuận.

5. Kế toán lương & hành chính

Lập bảng lương, thưởng, phụ cấp cho nhân sự.

Thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN.

Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng.

Quản lý hợp đồng lao động, chấm công; hỗ trợ hành chính nhân sự khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc, quy trình kế toán, hiểu biết sâu rộng về luật thuế và các quy định kế toán hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa và phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu hoặc bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

