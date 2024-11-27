Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Đắk Lắk

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Công, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty

- Hỗ trợ, tư vấn các sản phẩm mỹ phẩm phù hợp với khách hàng

- Trả lời tin nhắn, cuộc gọi, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Nhận cuộc gọi Hotline, tư vấn thông tin sản phẩm, khuyến mãi và bán hàng.

- Liên tục theo dõi nhằm sửa đổi và điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty

- Hỗ trợ khách hàng đặt hàng, giải quyết đổi hàng hoàn tiền hoặc hủy đơn hàng. Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa đến khách hàng

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng để tái sử dụng sản phẩm, tăng doanh thu cho công ty. Gọi tư vấn liệu trình thêm đối với khách hàng đã mua sản phẩm khi sắp hết liệu trình cũ

- Tìm kiến nguồn khách hàng mới, mở rộng phát triển quan hệ.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Đóng góp ý kiến và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ - Tuổi từ 22- 35 tuổi

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm CSKH, có laptop cá nhân. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng online, bán lẻ, chăm sóc khách hàng (ngành hàng thời trang, mỹ phẩm...)

- Có khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe, giải quyết vấn đề, kỹ năng bán hàng, không ngại giao tiếp

- Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhẹn

- Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ

- Chịu được áp lực cao trong công việc. Tác phong nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

- Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng excel

Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Swl Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 triệu -> không giới hạn: Theo năng lực. (Lương cứng + Phụ cấp + KPI)

- Làm việc trong môi trường năng động, tích cực, văn phòng hiện đại, không gian mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Swl

