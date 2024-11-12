Tuyển Chuyên môn khác thu nhập từ 6 đến 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Đà Nẵng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 41 Phan Triêm, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
- Kê khai, theo dõi tình hình nộp thuế;
- Lập báo cáo các quý;
- Báo cáo tài chính;
- Các công việc khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc
- Thứ 2 – sáng thứ 7 (từ 8h00 – 11h30, 13h00 – 17h00);
- Nghỉ lễ theo quy định;
- Nghỉ 12 ngày phép/năm.
Chi tiết hơn về công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phòng vấn
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính;
- Thành thạo BCTC, phần mềm MISA, tin học văn phòng;
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên;
- Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt;
- Kĩ năng giao tiếp tốt;
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương + phụ cấp + thưởng;
- Tổ chức du lịch định kì;
- Đóng bảo hiểm;
- Tăng lương định kì.
