Tuyển Chuyên môn khác thu nhập từ 6 đến 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Đà Nẵng

Chi tiết hơn về công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phòng vấn

Các công việc khác liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI