Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 402 Nguyễn Thị Minh Khai. Phường 5, Quận 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, giải đáp thắc mắc, tư vấn sản phẩm, thiết lập cuộc hẹn với khách hàng.

Duy trì, chăm sóc mối quan hệ với khách hàng.

Phân tích và sàn lọc thông tin khách hàng.

Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng cũ và mới.

Đo lường sự hài lòng của khách hàng sau khi giải quyết thắc mắc, khiếu nại

Quản lý database khách hàng từ các kênh online (webchat, facebook messenger, zalo, viber, hotline...).

Hỗ trợ phiên dịch với cấp trên khi tiếp đón đối tác Hàn.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm mảng dịch vụ khách hàng hoặc chăm sóc khách hàng Hàn Quốc.

Có từ Topik 4 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Tốt nghiệp Trường Đại Học/Cao Đẳng, ưu tiên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn,Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ & lữ hành,...

Có kĩ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm thỏa thuận, có thể upto 30.000.000 VNĐ.

Được định hướng trở thành key chính, leader của bộ phận.

Được đào tạo các kỹ năng làm việc định kỳ.

Được hưởng toàn bộ chế độ theo luật định và theo chính sách công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở.

Tham gia vào các hoạt động nội bộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

