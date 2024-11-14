Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V06A08 KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lý các fanpage, website, kênh MXH của công ty

- Lên ý tưởng và sản xuất nội dung: Sáng tạo nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video) cho các kênh truyền thông xã hội, website, blog.

- Phân tích và tối ưu: Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch Marketing tin, phân tích dữ liệu để đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

- Phối hợp với các bộ phận: Làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế, Media và các phòng ban khác để tạo ra những ấn phẩm truyền chất lượng cao, đúng nhận diện thương hiệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc đã từng làm gia dụng

Có kĩ năng lập kế hoạch nội dung trên các nền tảng truyền thông - Marketing

Kĩ năng viết tốt các nội dung về content Marketing, PR, SEO (cơ bản)

Kĩ năng cập nhật xu hướng, phân tích, đánh giá nội dung để đưa ra phương án triển khai phù hợp với thương hiệu và insight khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-15 triệu theo năng lực.

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch ), thưởng lương tháng 13 . Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ... được tham gia miễn phí các buổi sinh hoạt kết nối như Zumba, Yoga, Trà chiều kết nối... do Tập đoàn tổ chức.

- Phúc lợi: Nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản... ,

- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định, chế độ công đoàn cho CBNV.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích phát triển và sáng tạo;

- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG

