Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 18 USD

- Nghiên cứu bản vẽ, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, dự thầu.

- Chủ trì, lập kế hoạch triển khai các gói thầu theo từng dự án.

- Phân tích, đánh giá, so sánh dữ liệu giữa các nhà thầu về mức giá, thời gian thi công, nguyên vật liệu và các yếu tố liên quan.

- Kiểm tra khối lượng, đơn giá liên quan đến hồ sơ thầu và các gói phát sinh.

- Kiểm tra, cập nhật các thay đổi trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với yêu cầu dự án.

- Quản lý và giám sát tiến độ đấu thầu, đảm bảo tuân thủ kế hoạch đã đề ra.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa phương án đấu thầu và kế hoạch triển khai.

- Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận đấu thầu theo chỉ đạo của cấp trên.