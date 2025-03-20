Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 18 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
- Hồ Chí Minh: 19 Đường số 49, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 1 - 18 USD
- Nghiên cứu bản vẽ, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, dự thầu.
- Chủ trì, lập kế hoạch triển khai các gói thầu theo từng dự án.
- Phân tích, đánh giá, so sánh dữ liệu giữa các nhà thầu về mức giá, thời gian thi công, nguyên vật liệu và các yếu tố liên quan.
- Kiểm tra khối lượng, đơn giá liên quan đến hồ sơ thầu và các gói phát sinh.
- Kiểm tra, cập nhật các thay đổi trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với yêu cầu dự án.
- Quản lý và giám sát tiến độ đấu thầu, đảm bảo tuân thủ kế hoạch đã đề ra.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để tối ưu hóa phương án đấu thầu và kế hoạch triển khai.
- Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận đấu thầu theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 1 - 18 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác đấu thầu, quản lý kế hoạch, ưu tiên ứng viên từng tham gia các gói thầu Nhà Công nghiệp.
- Thành thạo các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, MS Project, Excel, phần mềm dự toán (G8,…).
- Hiểu biết về quy trình đấu thầu, luật đấu thầu và các quy định liên quan.
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI