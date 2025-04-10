Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 614 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm thông tin mời thầu, phân tích thông tin đấu thầu và lập kế hoạch tham gia đấu thầu.
Chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của từng gói thầu.
Theo dõi tiến trình đấu thầu, cập nhật các thay đổi liên quan.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hồ sơ đấu thầu đúng tiến độ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật thương mại, CNTT, Viễn thông;
Có 01 (một) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đấu thầu;
Tiếng anh giao tiếp, có chứng chỉ IELTS/ TOEFL…..;
Tin học văn phòng chuẩn, nhanh và chính xác;
Thành thạo các quy trình đấu thầu và luật đấu thầu hiện hành;
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và đàm phán tốt;
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7&CN
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng (cơ hội làm tham gia vào các dự án hợp tác với Tập đoàn VNPT)
Thu nhập theo năng lực và hiệu quả công việc.
Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia thêm gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
Tham gia hoạt động Teambuilding, Year End Party, hoạt động bonding, CLB đá bóng hàng tuần tại Công ty.
Phụ cấp: phụ cấp cơm trưa, gửi xe, sinh nhật, công tác phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 614 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

