Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Happy Meals làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Happy Meals
- Hồ Chí Minh: Trường Chinh, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch digital marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn và bán lẻ hàng tiêu dùng
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh digital như website, mạng xã hội, email marketing
Thực hiện các chiến dịch quảng cáo online trên Facebook, Google và các nền tảng khác
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các hoạt động digital marketing
Tối ưu hóa SEO cho website công ty và các landing page
Theo dõi xu hướng thị trường và đề xuất các ý tưởng marketing sáng tạo
Phối hợp với các bộ phận khác như sales, sản phẩm để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 - 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên các ứng viên làm việc trong lĩnh vực F&B, bán lẻ, FMCG.
Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, SEO, quảng cáo Facebook và Google
Có kỹ năng viết content marketing hấp dẫn
Có khả năng phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp
Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, biết sử dụng các công cụ như Photoshop, Canva là một lợi thế
Có hiểu biết về thị trường nhà hàng/khách sạn và bán lẻ hàng tiêu dùng là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sáng tạo, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Tại Công ty TNHH Happy Meals Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội học hỏi và tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Happy Meals
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
