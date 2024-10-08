Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Happy Meals làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường Chinh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch digital marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn và bán lẻ hàng tiêu dùng Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh digital như website, mạng xã hội, email marketing Thực hiện các chiến dịch quảng cáo online trên Facebook, Google và các nền tảng khác Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các hoạt động digital marketing Tối ưu hóa SEO cho website công ty và các landing page Theo dõi xu hướng thị trường và đề xuất các ý tưởng marketing sáng tạo Phối hợp với các bộ phận khác như sales, sản phẩm để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 - 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên các ứng viên làm việc trong lĩnh vực F&B, bán lẻ, FMCG. Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, SEO, quảng cáo Facebook và Google Có kỹ năng viết content marketing hấp dẫn Có khả năng phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, biết sử dụng các công cụ như Photoshop, Canva là một lợi thế Có hiểu biết về thị trường nhà hàng/khách sạn và bán lẻ hàng tiêu dùng là một lợi thế Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Sáng tạo, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Tại Công ty TNHH Happy Meals Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực Cơ hội thăng tiến rõ ràng Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Cơ hội học hỏi và tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Happy Meals

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.