Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà Citilight, 46 Võ Thị Sáu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai dự án xây dựng Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận như: tổ chức thực hiện các công việc được duyệt của dự án, tổ chức hội thảo, hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán dự án....

- Phân tích dữ liệu, làm báo cáo điều tra về các sản phẩm, báo cáo các công việc thực hiện của dự án “xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể”.

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng cac chuyên ngành về luật, nông nghiệp, báo chí....

- Có kinh nghiệm về làm dự án, đề tài khoa học và công nghệ

Yêu cầu khác:

- Có khả năng tổng hợp phân tích vấn đề, xây dựng báo cáo chuyên môn;

- Có trách nhiệm và chủ động trong quá trình thực hiện công việc;

- Nhanh nhẹn và có kỹ năng giao tiếp tốt;

- Có thể đi công tác tỉnh tại các địa phương

Ưu tiên

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên về luật, báo chí, nông nghiệp.

- Có kinh nghiệm về triển khai dự án nói chung và dự án thương hiệu nói riêng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, phát triển bản thân.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam sau thời gian thử việc.

- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.

- Thưởng lương tháng 13, lễ, tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

