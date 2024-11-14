Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5, Tòa nhà Citilight, 46 Võ Thị Sáu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến triển khai dự án xây dựng Chỉ dẫn địa lý/Nhãn hiệu tập thể/Nhãn hiệu chứng nhận như: tổ chức thực hiện các công việc được duyệt của dự án, tổ chức hội thảo, hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán dự án....
- Phân tích dữ liệu, làm báo cáo điều tra về các sản phẩm, báo cáo các công việc thực hiện của dự án “xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể”.
- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng cac chuyên ngành về luật, nông nghiệp, báo chí....
- Có kinh nghiệm về làm dự án, đề tài khoa học và công nghệ
Yêu cầu khác:
- Có khả năng tổng hợp phân tích vấn đề, xây dựng báo cáo chuyên môn;
- Có trách nhiệm và chủ động trong quá trình thực hiện công việc;
- Nhanh nhẹn và có kỹ năng giao tiếp tốt;
- Có thể đi công tác tỉnh tại các địa phương
Ưu tiên
- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên về luật, báo chí, nông nghiệp.
- Có kinh nghiệm về triển khai dự án nói chung và dự án thương hiệu nói riêng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Trao đổi thêm khi phỏng vấn)
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, phát triển bản thân.
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Việt Nam sau thời gian thử việc.
- Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty.
- Thưởng lương tháng 13, lễ, tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, toà nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

