Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thành phố Thủ Dầu 1, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm tra NNRR hệ thống, phòng khách, không gian công cộng và sửa chữa các hỏng hóc liên quan đến các hệ thống.
Sửa chữa, hoặc thay thế các hạng mục như bóng đèn, đèn, công tắc, ổ cắm, vòi nước, nhà vệ sinh, sơn bả, các filter, đồ nội thất, sơn, sơn sửa tường, hàn, silicon hoặc các mục khác.
Vận hành, bảo dưỡng theo lịch trình bảo dưỡng các hệ thống trong Tòa nhà.
Bảo dưỡng, vận hành, kiểm kê vật tư cần thiết để thực hiện chức năng công việc.
Bàn giao lại chi tiết các công việc trong ca trực chưa hoàn thành cho các ca tiếp theo.
Do tính chất của công ty, vị trí này có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác và các dự án đặc biệt theo phân công của giám sát, chẳng hạn như chống thấm, làm sạch và ghi nhãn các chất nguy hại.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật (chấp nhận sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo chi tiết công việc)
Có kỷ luật tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có thể làm việc theo ca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7,5tr++, thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Mức phụ cấp đối với thực tập sinh: 3.000.000 đồng/tháng.
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.
Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến
Có nhiều quyền lợi về khai thác, đầu tư BĐS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN BPMAX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Thanh Xuân Complex, số 06 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

