Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP Moveo Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: C1C Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

1. Chấp hành sự điều động, phân công của Trưởng phòng HCNS hoặc người ủy quyền.

2. Tìm nguồn tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của Công ty, thực hiện biểu mẫu phỏng vấn;

3. Giúp Trưởng phòng thực hiện bản mô tả chức danh và tiêu chuẩn CBNV Công ty;

4. Theo dõi, quản lý, cập nhập đầy đủ, kịp thời, lưu trữ, bảo mật hồ sơ cá nhân của CBNV Công ty. Hướng dẫn kê khai lý lịch ban đầu, kê khai lý lịch bổ sung hàng năm, cung cấp đầy đủ kịp thời các danh sách về chuyên môn khi có yêu cầu;

5. Lấy dấu vân tay; Chấm công; báo cơm cho nhà bếp; báo cáo lao động hàng ngày cho Ban TGĐ;

6. Tính lương hàng tháng; Quản lý tiêu chuẩn nghỉ phép của CBNV.

7. Kê khai BHXH hàng tháng; Thực hiện thủ tục báo tăng-giảm, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH; Phát và thu hồi thẻ BHYT.

8. Giải quyết chế độ hưởng BHXH cho CBNV.

9. Đăng ký, kê khai mã số thuế thu nhập cá nhân

10. Báo cáo lao động định kỳ cho P.LĐTBXH Thủ Dầu Một.

11. Thực hiện thủ tục đánh giá kết quả thử việc; ký HĐLĐ và tái ký HĐLĐ

12. Soạn thỏa văn bản; thông báo; quy định; quy chế; quyết định về : tuyển dụng; chấm dứt HĐLĐ; điều động; bổ nhiệm; khen thưởng; kỷ luật nhân sự....

13. Quản lý, đóng dấu.

14. Quản lý công văn đi – đến; Giấy giới thiệu; Sổ nhật ký đóng dấu.

15. Kiểm tra, làm thủ tục trình ký các văn bản xác nhận, chứng thực cho CBNV theo đúng chức năng pháp lý của Công ty.

16. Phối hợp chuẩn bị phòng họp; tham gia tổ chức các dự kiện theo sự phân công;

17. Kiểm tra đối chiếu làm đề xuất thanh toán tiền : điện, nước, VPP, CPN, internet, máy photo, mực in, duy tu bảo dưỡng máy lạnh và cho các nhà cung cấp dịch vụ;

18. Thống kê, quản lý và cấp phát đồng phục, BHLĐ cho CBNV;

19. Phối hợp với các bộ phận liên quan mua sắm công cụ, dụng cụ, cấp phát văn phòng phẩm,...

20. Cung cấp các biểu mẫu của công ty cho các nhân viên, các bộ phận... (gồm bản cứng và bản mềm)

21. Thực hiện việc đặt vé máy bay, phòng khách sạn... cho cán bộ, nhân viên của công ty đi công tác.

22. Quản lý hồ sơ PCCC; định kỳ hàng tháng kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ, nạp bình PCCC.

23. Quản lý hồ sơ môi trường; báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Học Viện Hành Chánh Quốc Gia/Lao động xã hội; Kiến thức: Am hiểu về mặt Bộ Luật Lao động; BHXH; thuế TNCN; các chế độ chính sách của người Lao Động; Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 - 02 năm cho công việc nêu trên; Kỹ năng khác: Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Internet, Email. Cá tính: Năng động, cẩn thận, trung thực, cầu tiến.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Học Viện Hành Chánh Quốc Gia/Lao động xã hội;

Kiến thức: Am hiểu về mặt Bộ Luật Lao động; BHXH; thuế TNCN; các chế độ chính sách của người Lao Động;

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 - 02 năm cho công việc nêu trên;

Kỹ năng khác: Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Internet, Email.

Cá tính: Năng động, cẩn thận, trung thực, cầu tiến.

Tại Công ty CP Moveo Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết theo hiệu quả kinh doanh.

Teambuilding hàng năm

Sinh nhật tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Moveo Bình Dương

