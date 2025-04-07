Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 70 đường bờ sông Sét, Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Quản lý Data công nợ như: thu tiền từ hóa đơn, hợp đồng, thu hồi công nợ đối với khách hàng, học viên...

Theo dõi tiền gửi vào ngân hàng.

Quản lý các nghiệp vụ kế toán liên quan đến thu, chi dòng tiền.

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc bằng tiền gửi Ngân hàng cho nhà cung cấp từ khâu đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn cho đến kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu thanh toán (phiếu chi, giấy báo nợ của Ngân hàng,...)

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán;

Am hiểu tất cả quy định hóa đơn, chứng từ;

Có kỹ năng giao tiếp tốt;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, word, excel...

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao;

Nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, Team Building ... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước

Review công việc theo năng lực thực tế 1 quý/lần/năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao

Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.