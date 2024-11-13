Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Ninja Van làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 57, đường NF1, khu phố 7 , Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Bến Cát ...và 3 địa điểm khác

Đảm bảo năng suất hàng ngày của trạm, lập báo cáo theo dõi chỉ số chính

Theo dõi chỉ số vận hành hàng ngày/tuần/tháng

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến nhân sự của trạm

Theo dõi và request vật tư cho trạm

Các nhiệm vụ khác do quản lý phân công

Kinh nghiệm dưới 1 năm (có kinh nghiệm trong ngành là lợi thế)

Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh.

Trình độ trung cấp trở lên

Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm

Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo

Sử dụng tốt về tin học văn phòng

Hộ khẩu hoặc KT3 tại khu vực làm việc

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

