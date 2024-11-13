Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Ninja Van làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Ninja Van
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 57, đường NF1, khu phố 7 , Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Bến Cát ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Đảm bảo năng suất hàng ngày của trạm, lập báo cáo theo dõi chỉ số chính
Theo dõi chỉ số vận hành hàng ngày/tuần/tháng
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến nhân sự của trạm
Theo dõi và request vật tư cho trạm
Các nhiệm vụ khác do quản lý phân công
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm dưới 1 năm (có kinh nghiệm trong ngành là lợi thế)
Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh.
Trình độ trung cấp trở lên
Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm
Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo
Sử dụng tốt về tin học văn phòng
Hộ khẩu hoặc KT3 tại khu vực làm việc
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
