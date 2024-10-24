Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Kinh doanh/Bán hàng

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 4 ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành cửa hàng hoạt động một cách hiệu quả nhằm đáp ứng chiến lược kinh doanh của GS25. Ngoài ra, bạn cần đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ tại cửa hàng để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, mang đến khách hàng trải nghiệm chuyên nghiệp, đồng thời dẫn dắt và hỗ trợ đội ngũ nhân viên tại cửa hàng. Cung cấp dịch vụ xuất sắc để đảm bảo mức độ hài lòng cao của khách hàng. Thúc đẩy đội ngũ nhân viên bán hàng đạt được mục tiêu bán hàng bằng cách đào tạo và hướng dẫn triển khai các chương trình bán hàng, khuyến mãi từ công ty một cách hiệu quả cho nhân viên. Tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên mới. Quản lý chi phí và doanh số cửa hàng bao gồm quản lý ngân sách vận hành cửa hàng, đảm bảo doanh số bán hàng. Chuẩn bị các báo cáo về hàng hóa và vận hành hiện tại theo quy định. Đảm bảo cửa hàng tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn. Giải quyết các khiếu nại và thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp. Tham gia đề xuất, đóng góp các giải pháp và kế hoạch bán hàng cùng với Quản lý Khu vực (OFC) để thu hút khách hàng mới, mở rộng lưu lượng cửa hàng và nâng cao lợi nhuận. Thực hiện những công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18 - 35 tuổi. Có ít nhất 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Cửa hàng trưởng, Quản lý, Giám sát,... tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi, coffee, nhà hàng, chuỗi cửa hàng đa sản phẩm, v.v. Kỹ năng giao tiếp và quản lý đội nhóm tốt. Nhạy bén, khả năng xử lý tình huống. Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động trong công việc. Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến. Không có hình xăm lộ, không nhuộm tóc sáng màu Có thể hỗ trợ cửa hàng 1-2 ca đêm/tuần.
Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, bài bản gồm: nghiệp vụ, sản phẩm, các quy trình quản lý tại cửa hàng, sử dụng hệ thống, thiết bị, các kỹ năng quản lý nhân sự,... Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phù hợp với năng lực: Quản lý Vùng, Quản lý Khu vực,... Văn hóa 4F (Friendly - Fresh - Fun - Fair) tạo nên môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung, công bằng. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH và Bảo Hiểm cá nhân dành cho cấp Quản lý. 12 ngày phép năm, Lương tháng 13, Thưởng Lễ, Tết, Công đoàn. Hưởng 100% lương trong thời gian Thử việc và Đào tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 106 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

