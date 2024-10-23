Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN VSIP II, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

Thực hiện việc thu, chi, Xuất hóa đơn của nhà máy.

Đảm bảo thực hiện các công tác kế toán về xuất, nhập, tồn kho

Thực hiện công tác hành chánh, văn phòng.

Đảm bảo thực hiện công việc của phòng kế toán theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành kế toán;

Hiểu biết về kế toán, thành thạo vi tính văn phòng;

Ưu tiên Nam;

Quyền Lợi

– Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng.

– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

– Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

– Làm việc 5 ngày/tuần.

– Được tham gia đầy đủ BH theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển

