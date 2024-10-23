Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN VSIP II, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc thu, chi, Xuất hóa đơn của nhà máy.
Đảm bảo thực hiện các công tác kế toán về xuất, nhập, tồn kho
Thực hiện công tác hành chánh, văn phòng.
Đảm bảo thực hiện công việc của phòng kế toán theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành kế toán;
Hiểu biết về kế toán, thành thạo vi tính văn phòng;
Ưu tiên Nam;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

– Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng.
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
– Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
– Làm việc 5 ngày/tuần.
– Được tham gia đầy đủ BH theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tại Đồng Tháp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

