Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45 ngõ 1, KTT BTL Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Tuyển dụng + đào tạo hội nhập.

2. Nhân sự:

- Xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ chính sách.

- Áp dụng cho doanh nghiệp + báo cáo chỉnh sửa bổ sung.

- Thực hiện các công việc chấm công, tính lương, thủ tục BHXH cho CBNV, chế độ chính sách cho người lao động.

- Quản lý hồ sơ nhân sự (hồ sơ đầu vào, hợp đồng, quyết định...)

- Thực hiện công tác đánh giá nhân sự (đánh giá hiệu quả công việc KPI làm cơ sở xét nâng lương hoặc thưởng cuối năm).

3. Về hành chính.

- Soạn thảo, ban hành, lưu trữ các văn bản, giấy tờ, nội quy, quy định.

- Quản lý chi phí văn phòng (chi phí mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, VPP, điện, nước, internet, điện thoai...)

- Lễ tân, khánh tiết, công tác vệ sinh tại VP.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính, Luật ...

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

- Thành thạo kỹ năng văn phòng.

Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:8- 12 triệu đồng

- Tham gia BHTN, BHYT, BHXH theo quy định của pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, giúp rèn luyện kỹ năng thích ứng và xử lý công việc hiệu quả.

- Được nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật.

- Được công ty trang bị các phương tiện thiết yếu khi làm việc (điện thoại, máy tính, ...).

- Chế độ đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam

