Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần VCS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45 ngõ 1, KTT BTL Tăng Thiết Giáp, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Tuyển dụng + đào tạo hội nhập.
2. Nhân sự:
- Xây dựng cơ chế lương, thưởng, chế độ chính sách.
- Áp dụng cho doanh nghiệp + báo cáo chỉnh sửa bổ sung.
- Thực hiện các công việc chấm công, tính lương, thủ tục BHXH cho CBNV, chế độ chính sách cho người lao động.
- Quản lý hồ sơ nhân sự (hồ sơ đầu vào, hợp đồng, quyết định...)
- Thực hiện công tác đánh giá nhân sự (đánh giá hiệu quả công việc KPI làm cơ sở xét nâng lương hoặc thưởng cuối năm).
3. Về hành chính.
- Soạn thảo, ban hành, lưu trữ các văn bản, giấy tờ, nội quy, quy định.
- Quản lý chi phí văn phòng (chi phí mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, VPP, điện, nước, internet, điện thoai...)
- Lễ tân, khánh tiết, công tác vệ sinh tại VP.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính, Luật ...
- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo kỹ năng văn phòng.

Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:8- 12 triệu đồng
- Tham gia BHTN, BHYT, BHXH theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, giúp rèn luyện kỹ năng thích ứng và xử lý công việc hiệu quả.
- Được nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật.
- Được công ty trang bị các phương tiện thiết yếu khi làm việc (điện thoại, máy tính, ...).
- Chế độ đãi ngộ tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 45 ngõ 1 khu tập thể BTL Tăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

