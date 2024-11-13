Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản lý và điều phối các hoạt động hành chính văn phòng, đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra trơn tru và hiệu quả.

Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản, thư từ của công ty.

Chuẩn bị và sắp xếp các cuộc họp, hội nghị.

Quản lý lịch làm việc của lãnh đạo.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Quản lý các thiết bị văn phòng, đảm bảo hoạt động tốt.

Phối hợp cùng làm thủ tục cho lao động nước ngoài.

Quản lý đội xe, vệ sinh của công ty.

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi điện thoại, thư từ.

Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện của công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng xử lý tình huống tốt.

Khả năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-9tr +phụ cấp ăn ca

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin