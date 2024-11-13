Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KĐT Ecopark, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản lý và điều phối các hoạt động hành chính văn phòng, đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra trơn tru và hiệu quả.
Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản, thư từ của công ty.
Chuẩn bị và sắp xếp các cuộc họp, hội nghị.
Quản lý lịch làm việc của lãnh đạo.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Quản lý các thiết bị văn phòng, đảm bảo hoạt động tốt.
Phối hợp cùng làm thủ tục cho lao động nước ngoài.
Quản lý đội xe, vệ sinh của công ty.
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi điện thoại, thư từ.
Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện của công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng xử lý tình huống tốt.
Khả năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-9tr +phụ cấp ăn ca
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần evergreen Đầu Tư

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1-2 B2 Rừng Cọ, KĐT Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

