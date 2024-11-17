Tuyển Hành chính Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 42 Vạn Thành
- Phường 5
- Đà Lạt, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Công tác nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, lương và chính sách
- Công tác hành chính: Quản lý cơ sở vật chất, văn thư.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc những công việc hành chính khác.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ngành Quản trị nguồn nhân lực, QTKD, Luật, hoặc các ngành có liên quan.
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên Hành chính - Nhân sự.
- Có năng lực/ được đào tạo về quản lý mối quan hệ lao động.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 10 - 12 tr/ tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định hiện hành.
- Được hướng dẫn đầy đủ về quy trình và các kỹ năng cần thiết.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
