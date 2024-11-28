Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Theo dõi thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc.
- Tìm kiếm nhà cung cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất phù hợp. Thực hiện mua sắm, cấp phát và giám sát việc sử dụng VPP, CCDC, trang thiết bị văn phòng, vật tư tiêu hao.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho CBNV đi công tác như: điều phối lái xe, đặt phòng khách sạn, vé máy bay.... Hướng dẫn các bộ phận và kiểm tra các khoản thanh toán công tác phí sau khi kết thúc chuyến công tác.
- Phối hợp tổ chức các sự kiện, event tại công ty như: Hội họp, sinh nhật, lễ ra mắt catalog định kỳ hàng năm, tất niên, du lịch, du xuân...
- Tham mưu đề xuất lên BLĐ trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ Công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên mới ra trường có năng lực, sẽ được đào tạo .
-Biết tiếng trung là một lợi thể.
- Có kỹ năng truyền đạt tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 07 - 15 triệu VNĐ (tuỳ năng lực)
- Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, số 83 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

