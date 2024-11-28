Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Theo dõi thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc.

- Tìm kiếm nhà cung cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất phù hợp. Thực hiện mua sắm, cấp phát và giám sát việc sử dụng VPP, CCDC, trang thiết bị văn phòng, vật tư tiêu hao.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho CBNV đi công tác như: điều phối lái xe, đặt phòng khách sạn, vé máy bay.... Hướng dẫn các bộ phận và kiểm tra các khoản thanh toán công tác phí sau khi kết thúc chuyến công tác.

- Phối hợp tổ chức các sự kiện, event tại công ty như: Hội họp, sinh nhật, lễ ra mắt catalog định kỳ hàng năm, tất niên, du lịch, du xuân...

- Tham mưu đề xuất lên BLĐ trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ Công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Sinh viên mới ra trường có năng lực, sẽ được đào tạo .

-Biết tiếng trung là một lợi thể.

- Có kỹ năng truyền đạt tốt.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 07 - 15 triệu VNĐ (tuỳ năng lực)

- Chế độ BHXH + BHYT + BHTN theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀNG KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin