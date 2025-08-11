Tuyển Hành chính nhân sự Tập đoàn Đạt Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Bạn là một phó phòng HCNS với sứ mệnh cùng với ban lãnh đạo, các bên liên quan xây dựng một môi trường làm việc tiêu chuẩn, rõ ràng và hỗ trợ Công ty thực hiện thành công mục tiêu của mình thông qua những hoạt động nhân sự, hành chính thiết thực, theo hệ thống và hiệu quả. Bằng việc thực hiện các công việc sau:

1) Hiểu được cách thiết lập mục tiêu chiến lược của công ty và đồng bộ hoá mục tiêu chiến lược của tổ chức với mục tiêu chiến lược nhân sự, hành chính [Chiến lược].

2) Tư vấn hiệu quả để hỗ trợ ra quyết định đối với Ban TGĐ, các Trưởng bộ phận liên quan trong các vấn đề thuộc chức năng hành chính, nhân sự [Chiến lược].

3) Chủ trì hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, trực tiếp soạn thảo các chính sách, quy trình, quy định nhằm thiết lập, cải tiến và duy trì tính tuân thủ của hệ thống quản lý [Quản trị & Tuân thủ].

4) Thiết lập và hoàn thiện hệ thống theo dõi, cập nhật, cải tiến danh mục mô tả công việc phục vụ cho công tác quản trị nhân sự và mục tiêu của Công ty [Quản trị & Tuân thủ].

5) Giám sát hệ thống tính tuân thủ của hệ thống phúc lợi (theo quy định công ty), trực tiếp thực hiện công tác Hợp đồng lao động, BHXH cho người lao động và làm hài hoà các mối quan hệ lao động không để dẫn đến khiếu nại pháp lí [Quản trị & Tuân thủ].

6) Lập và thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự định kì (hàng năm/quý/tháng) theo yêu cầu của Công ty [Vận hành].

7) Chủ trì lập và triển khai phương án tổ chức các chương trình, hoạt động truyền thông nội bộ của Công ty (định kì hoặc/và khi có yêu cầu) [Vận hành].