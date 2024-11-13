Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân, tập trung vào các sản phẩm cho vay, bảo hiểm, kiều hối...

Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh theo từng thời kỳ.

Quản lý danh mục khách hàng được phân giao, thực hiện khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối KHCN/chi nhánh từng thời kỳ

Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan ....

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng

Có khả năng học hỏi và nắm bắt nhanh, chịu được áp lực công việc cao

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm sức khỏe

Du Lịch, team building hằng năm

Thưởng nóng, thưởng KPI và các khoản thưởng khác theo chi nhánh và theo ngân hàng

Được đào tạo bài bản, môi trường chuyên nghiệp

Đánh giá và tăng lương hàng năm

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép sinh nhật và các ngày Lễ, Tết khác theo quy định của nhà nước

Chế độ tập thể dục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin