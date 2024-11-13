Tuyển Ngân hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
- Hà Nội: Số 3 Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá nhân, tập trung vào các sản phẩm cho vay, bảo hiểm, kiều hối...
Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối KHCN/Chi nhánh theo từng thời kỳ.
Quản lý danh mục khách hàng được phân giao, thực hiện khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối KHCN/chi nhánh từng thời kỳ
Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN và sự hài lòng của khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng
Có khả năng học hỏi và nắm bắt nhanh, chịu được áp lực công việc cao
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch, team building hằng năm
Thưởng nóng, thưởng KPI và các khoản thưởng khác theo chi nhánh và theo ngân hàng
Được đào tạo bài bản, môi trường chuyên nghiệp
Đánh giá và tăng lương hàng năm
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép sinh nhật và các ngày Lễ, Tết khác theo quy định của nhà nước
Chế độ tập thể dục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
